В Челябинске за праздники вывезли почти 60 тысяч тонн снега

Вчера, 9 января, на аппаратном совещании у главы города Челябинска была озвучена информация об уборке дорог в праздничные дни. О работе в период новогодних праздиков доложил руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог «Южуралмост» Евгений Луганский.

Он рассказал, что несмотря на четыре снегопада, работа шла в обычном режиме.

- Всего за праздничные дни было вывезено 57 тысяч тонн снега, - рассказал Евгений Луганский. - В среднем в светлое время суток работало более 80 единиц техники, ночами – 174. Сегодня 100% дорог, закрепленных за «Южуралмостом», подметено и обработано противогололедной смесью.

Как пояснил руководитель компании «Южуралмост», в данный момент единственной проблемой оказались морозы.

- Новая технология с увлажненной солью работает до минус 20 градусов по Цельсию, поэтому сейчас перешли на старый метод с применением гранитной крошки, - пояснил Евгений Луганский.

С понедельника сотрудники организации направили свою работу на вывоз снега и уборке валов на парковках и остановках.