ВОЗ подсчитала, во что мировой экономике обходится курение

Национальный институт онкологии США совместно со Всемирной организацией здравоохранения подсчитали убытки, которые наносит глобальной экономике табакокурение, - цифра получилась слишком ужасающая…

Один триллион долларов теряет мировая экономика от курения табака, передает «Дождь». Триллион долларов – это расходы министерств здравоохранения на лечение последствий курения табака. В обнародованном докладе ВОЗ отмечается, что к 2030 году на планете от курения будет умирать восемь миллионов человек (сейчас умирает шесть миллионов).

ВОЗ обращает внимание на интересный факт: распространение курения по планете удалось остановить, но при этом выросло количество курящих.