В Москве прошел зимний велопарад: никто не замерз

Более тысячи велосипедистов при температуре минус 27 градусов проехали по столице нашей родины. Ранее «АН-онлайн» сообщали, что велопарад пройдет при любой погоде, такова задумка организаторов.

Об итогах велопарада сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на одного из участников мероприятия Михаила Зюмляева.

Велосипедист сообщил, что в параде приняло участие порядка тысячи велосипедистов. Поклонники велосипеда вынуждены были согреваться горячим чаем, использовать термобелье и костюмы сноубордистов, чтобы защититься от мороза.

Цель акции – привлечь внимание администрации к тому, что дороги должны быть доступны велосипедистам в любую погоду. Велопробег длился около часа.