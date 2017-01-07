Уникальное явление: над Москвой появилась зимняя радуга

Сегодня москвичи и гости столицы стали свидетелями уникального оптического явления.

Из-за сильнейших морозов над Москвой можно было наблюдать феномен под названием гало или "ложное солнце". Зимнюю радугу, которая выглядит как светящееся кольцо вокруг солнца, видели также жители Дмитровского и Клинского районов.

Как сообщает ТАСС, данное явление возникает в результате преломления солнечного света в мелких частичках льда, которые находятся в атмосфере. На небе в эти моменты можно заметить одно или сразу несколько дополнительных изображений светила, расположенных на той же высоте над горизонтом.