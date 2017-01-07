Россиян ждут серьезные санкции за неуплату налогов

Неполучение уведомлений из налоговой инспекции не будет считаться уважительной причиной для неплательщиков налогов, являющихся собственниками объектов-невидимок: квартир, машин и земельных участков.

Всем гражданам до 31 декабря года следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом, необходимо самим уведомить налоговых инспекторов. В ином случае это будет расценено как утаивание собственности от налогов и караться штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы налога за каждый объект, сообщает РГ.

В срочном порядке необходимо легализоваться собственникам объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году. Речь не идет о собственниках, имеющих налоговые льготы или налоговые вычеты, полностью освобождающие их от уплаты налога.

Сообщение о наличии собственности можно представить в налоговую инспекцию лично (или через представителя), либо направить по почте заказным письмом, а можно выслать в электронном виде по Интернету, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru.





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