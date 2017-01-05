Милонов намерен защитить национальную гордость России законодательно

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен защитить национальную гордость страны на законодательном уровне. В настоящий момент он готовит к внесению в нижнюю палату российского парламента соответствующий законопроект.

По сообщению пресс-службы депутата, Милонов предлагает ввести ответственность за публичное оскорбление явлений, к которым в России относятся с особым почтением. К таким явлениям депутат причисляет историю Великой Отечественной войны, честь армии, достижения российских ученых и память жертв репрессий и крупнейших катастроф.

По мнению Милонова, действия, направленные против этих явлений, могут носить негативные последствия: способствовать антироссийским настроениям, вызывать агрессию по отношению к россиянам, находящимся за рубежом, и препятствовать ведению бизнеса.