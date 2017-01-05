В зоне у Чернобыльской АЭС в два раза упала радиация

Строительство нового саркофага над аварийным четвертым энергоблоком еще продолжается, но положительные подвижки уже есть, и весьма значительные. Об этом сообщает 5 января пресс-служба атомной электростанции.

Вокруг новой арки, которую возвели над четвертым энергоблоком в конце 2016 года, радиационный фон снизился вдвое.

Строительство защитного сооружения над аварийным энергоблоком, защищающее от радиации (конфайнмент), еще ведется. Появившаяся арка препятствует попаданию осадков в зону перед энергоблоком, что и снизило радиацию. Вдобавок, арка препятствует распространению радиационных элементов за пределы ЧАЭС.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, взрыв в четвертом энергоблоке привел к чудовищному выбросу радиации. Эта катастрофа – одна из крупнейших в истории человечества.