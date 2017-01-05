Граждане! Не ходите на ток-шоу без гнилых помидоров!

Возмутительный случай произошёл недавно в прямом эфире политического ток-шоу у Бабаяна: драка в прямом эфире. Указанную передачу пришлось прервать и запретить к массовому показу. Дальше начинаются чудеса в решете: её начало вместе с дракой всё равно появилось в Сети. Но каким образом? Остаётся загадкой.

Итак – двойной прокол наших генералов пиара. Которые, видимо, вообще вышли из под общественного контроля, что весьма настораживает. Ведь парламентские комиссии у нас или отсутствуют, или занимаются совсем уж мелкими проблемами. Иначе мы бы видели отчёты об их деятельности на первых полосах газет. Но не видим.

Между тем позору Бабаяна предшествовала укоренившаяся мерзопакостная практика на указанных публичных ристалищах делать «веселуху». Чтоб их участники плескались напитками в лицо сопернику, постоянно переходили на личности, не отвечали на прямые вопросы (прикидываясь дурачками) – а самое главное ПРЕВРАЩАЛИ БЫ ЛЮБУЮ ПОПЫТКУ НАЙТИ ИСТИНУ В ДИКИЙ БАЗАР, перебивая друг друга – и в этом задаёт тон сам ведущий! Именно этим отличаются ток-шоу у Соловьёва и Бабаяна. Теперь все рекорды срежессированного цинизма уже побиты: Бабаян превратил телевизионную сцену в боксёрскую площадку. И самое страшное, что война мнений, продолжаясь за кадром, иногда превращается в охоту за участниками ток-шоу. Чего стоит лишь одна жертва – гибель украинского журналиста Бузины, принимавшего участие в таких ток-шоу в России…

Свобода слова – вещь, конечно, необходимая в разумных пределах. Но зритель телепрограмм уже бесконечно устал от злоупотребления ею в политических целях. Как и от другой крайности: срежессированных мероприятий главного популиста. Всё это – примитивные суррогаты так называемой политической жизни, шитой белыми нитками. Так и хочется спросить у её авторов: вы знаете истину? Так назовите её. И мы сами напишём её на всех заборах. Но пока что я вижу там весьма злые надписи в адрес массированного пиара.

Валерий Трубицын, С-Пб

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