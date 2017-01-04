Во Франции хотят уничтожить более миллиона уток

Массовое уничтожение уток требуется провести, чтобы обезопасить страну от распространения птичьего гриппа. Власти Франции приказали провести массовый забой уток на юго-западе страны, где грипп особенно силен.

О забое птиц сообщило 4 января Министерство сельского хозяйства Франции, информирует РИА Новости.

Профилактика в виде массового забоя дикой птицы коснется департаментов Жер, Ланды и Верхние Пиренеи. Забой приказано провести с 5 по 20 января. Уничтожаться будут только те утки, что находятся на свободном выгуле, то есть дикие.

В фермерских хозяйствах Франции с начала декабря выявлено 89 очагов птичьего гриппа H5N8 - эта форма гриппа особенно опасна.