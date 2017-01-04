Скончался космонавт Игорь Волк

Сегодня стало известно о смерти советского летчика-космонавта, Героя Советского Союза Игоря Волка. Он ушел из жизни 3 января, не дожив до своего 80-летия. О смерти космонавта сообщает администрация подмосковного города Жуковский.

О причинах смерти космонавта администрация Жуковского не сообщает.

Игорь Петрович Волк был представителем поколения легендарных космонавтов, человеком большого мужества и профессионализма. Волк много сделал для развития отечественной космонавтики и авиации.

Игорь Волк удостоен звезды Героя Советского Союза в 1984 году за полет на корабле «Союз - Т12». Волк как испытатель налетал 3500 часов на отечественных истребителях Су и МиГ (общее количество часов налета -7000). Волк – автор фигуры высшего пилотажа «кобра» (когда самолет находится на критическом угле атаки в 90 градусов).