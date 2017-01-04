Российские специалисты провели за сутки 4 гуманитарных акции в Сирии

Военные действия в САР начались в марте 2011 года. С сентября 2015 года Россия по просьбе сирийского президента оказывает республике военную и гуманитарную помощь. 4 января проведены 4 гуманитарные операции.

Мирные жители сирийского Алеппо за сутки получили порядка десяти тонн гуманитарной помощи от сотрудников российского Центра по примирению. Об этом говорится в бюллетене Центра 4 января.

Сообщается, что мирные жители района Алеппо Аль-Хамдания получили от российской стороны около тонны гумпомощи: это продукты питания и одежда. Жителям района Аль-Азазия также передано около тонны гуманитарного груза. Две тонны гумпомощи роздано нуждающимся в районе Сахур 3, и порядка пяти с половиною тонн груза передано людям в лагерях временно проживания и тем, кто живет в районе аэродрома Эн-Найраб.

Для жителей Алеппо российский Центр по примирению развернул кухни горячего питания и пункты выдачи предметов первой необходимости.