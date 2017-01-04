Обвиняя Россию в «тактике выжженной земли» в Сирии, ЦРУ готовит себе страховку на будущее, так как понимает, что за военные преступления в Сирийской Арабской Республике США ответить все равно придется. Так считают в Минобороны России.

тактику выжженной земли» сделал 4 января глава ЦРУ Джон Бреннан. Официальный представитель Игорь Конашенков напомнил американской стороне, что так называема «международная коалиция» под эгидой США с 2012 года в Сирии занималась исключительно уничтожением инфраструктуры, чтобы ослабить правительство Башара Асада, то есть применяла ту самую тактику Заявление о том, что Россия якобы применяла в Сирии «» сделал 4 января глава ЦРУ Джон Бреннан. Официальный представитель Министерства обороны РФнапомнил американской стороне, что так называема «» под эгидойс 2012 года в Сирии занималась исключительно уничтожением инфраструктуры, чтобы ослабить правительство Башара Асада, то есть применяла ту самую тактику выжженной земли , в которой сейчас винит Россию.

При этом представитель российского оборонного ведомства обратил внимание на то, что под бомбежку войск коалиции ни разу не попали нефтепромыслы ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), что позволяло террористам зарабатывать на незаконной торговле топливом.