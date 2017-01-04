Москвичам советуют как можно быстрее покинуть улицы

Жителям и гостям столицы советуют завершить все свои дела на улице поскорее, поскольку в ближайшее время в Москве ожидаются снегопад и метель.

К завтрашнему вечеру в городе выпадет до 14 сантиметров снега. Как сообщил сегодня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, к уборке дорог во время метели планируется привлечь не менее 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники. Согласно данным ТАСС, ручную уборку будут производить примерно 42 тысячи рабочих.

Ранее сегодня стало известно, что в московских аэропортах вновь зафиксирован коллапс. Предположительно, это произошло из-за ухудшения погоды.