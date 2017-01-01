В Париже скончался потомок Николая I

Ушел из жизни самый возрастной среди потомков российского дома Романовых, князь Димитрий Романович. Князь скончался в Дании в возрасте 90 лет. Неделей ранее князя госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Сегодня супруга князя Дмитрия Романовича, княгиня Феодора Алексеевна, сообщила о его кончине. Князь умер вечером 31 декабря, передает ТАСС.

Князь Дмитрий появился на свет 17 мая 1926 года в Антибе (Франция), - там его родители жили в эмиграции. Дмитрий Романович – праправнук российского императора Николая I, а его мать Прасковья Дмитриевна - дочь графа Дмитрия Шереметева.

Димитрий Романович в последнее время жил в Дании, был главой благотворительного фонда семьи Романовых, и занимался писательской деятельностью и благотворительностью, оказывая помощь российским больницам и детским домам.

В октябре 2016 года князь приезжал в Москву на вручение ордена Александра Невского.