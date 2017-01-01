В России изменился закон о туризме

Новые правила касаются преимущественно туроператоров, но знать их полезно всем участникам туристического рынка. Новый закон о туризме повышает ответственность туроператоров перед своими клиентами.

Отныне туристическая фирма должна не только заключить страховой договор, но и иметь свой собственный фонд, передает ТАСС.

Фонд персональной ответственности будет формироваться из расчета 1 процент от общего объема цен на услуги фирмы за минувший год. Понятно, что данный фонд пойдет на оплату экстренной помощи туристам за границей.

В турбизнесе был специальный общий компенсационный фонд - "Турпомощь". Теперь он переименован в резервный. Взносы в этот фонд зависят от числа клиентов данной фирмы. Если туроператор отправил за границу менее 10 тысяч человек, то взнос составит 50 тыс. рублей, а если отправлено более полумиллиона туристов, то взнос составит 500 тыс. руб.

В России заработал единый госреестр турфирм и каждый путешественник без труда сможет проверить, имеет ли право данный турагент торговать путевками.