В Финляндии начался беспрецедентный эксперимент по соцобеспечению бездомных

Пока это лишь эксперимент, но если все пройдет как задумано, то власти Финляндии сделают общей практикой платить безработным и бездомным гарантированное пособие от государства по 600 долларов в месяц.

В эксперименте участвует порядка двух тысяч безработных Финляндии. Государство выдало им по 600 долларов на их нужды, передает портал korrespondent.net.

Выплаты пособия стартовали 1 января 2017 года. Известно, что никаких условий для получения пособия не нужно. Более того, безработных не будут принуждать к поиску работы или как-то это демонстрировать. Суть эксперимента в том, чтобы сравнить, какие из безработных найдут работу быстрее: те, что получили пособие или те, что не получили денег.