Путин поздравил с Днем рождения актера Сергея Шакурова

Любимец зрителей Сергей Шакуров 1 января празднует свой 75-й день рождения. С праздником артиста поздравил президент Росси Владимир Путин. Президент пожелал актеру здоровья и новых успехов в творчестве.

Глава России отметил поразительный талант Сергея Шакурова, его способность быть в любом образе предельно убедительным и естественным.

В поздравительном послании Путина сказано, что Шакурова зритель знает как артиста самобытного, чрезвычайно талантливого и преданного искусству. Президент отметил, что Шакуров с равным усердием работает на театральной сцене и на съемочной площадке кино, всегда поражая зрителя своим темпераментом и душевной отдачей.

Сергей Шакуров сыграл более 90 ролей в кино, лауреат Госпремии СССР. Артист награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.