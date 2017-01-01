Вообще-то акция называется «Забег обещаний», но суть это название мало отражает. Акция стартовала в России в 12.00 и уже в нескольких городах она прошла. В Новосибирске устроили свой забег: «Трезвая пробежка».

Суть акции «Забег обещаний» - разрушить миф о том, что русский народ – самый пьющий. Участник акции должен преодолеть (темп не важен, можно даже идти) 2017 метров ради того, чтобы его желание сбылось, передает портал НГС.

Понятно, что бегать в такую рань (по Новогодним понятиям) смогут только люди, ведущие трезвый образ жизни. Проходит акция в 38 российских городах. В Новосибирске пошли дальше и устроили в 14.00 дополнительный забег – «Трезвую пробежку». Участников было немного меньше, чем в первом забеге, но начало положено. Колонну трезвенников возглавлял Дед Мороз с флагом мероприятия.