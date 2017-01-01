В наступившем году должников защитят от коллекторов

В наступившем году стали действовать поправки в закон о деятельности взыскателей долгов (коллекторов). Речь идет о должниках перед банками, которые взяли потребительский кредит, а не о предпринимателях.

Отныне коллекторы не имеют права причинять должнику и его имуществу хоть какой-то вред: нельзя применять физическую силу и оказывать психологическое воздействие (основная «сила» коллекторов). Взыскателям долгов также запрещено сообщать кому-либо сведения о должнике, сообщает ТАСС.

Коллектор не имеет права встречаться с должником чаще, чем один раз за неделю, а звонить может лишь один раз в сутки и два – в неделю (раньше коллекторы могли звонить до 20 раз на дню). А еще должник имеет право вообще отказаться от общения с коллектором.

За исполнением нового закона станет следить специальный орган. Вместе с тем возрастает в 10 раз пошлина за коллекторскую деятельность, - до 100 тысяч рублей. А штраф за нарушение нового закона также вырос в десять раз, до 2 миллионов рублей.