В России введена альтернатива лишению свободы

С сегодняшнего дня В России вводится новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Предполагается, что это станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет.

На принудительные работы будут отправлять тех, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести, а также лиц, совершивших тяжкое преступление впервые. Приговоренные к этому виду наказания будут жить в общежитиях при исправительных центрах, покидать которые самостоятельно им запрещено. Несмотря на то, что им нельзя будет выбрать вид работ по желанию, при хорошем поведении они смогут получить даже оплачиваемый отпуск.

В настоящий момент открыто всего четыре исправительных центра. Однако впоследствии подобные центры откроются во всех регионах России.