Российские чиновники начнут уходить на пенсию позже

С сегодняшнего дня вступает в силу ряд законов, принятых ранее российским парламентом и одобренных президентом. В числе таких законов и регламентирующий выход на пенсию государственных служащих.

Ранее чиновники уходили на пенсию в том же возрасте, что и все остальные россияне: женщины - в 55 лет, на пять лет позже - мужчины. Однако теперь минимальный стаж гражданской госслужбы, который дает право на получение пенсии за выслугу лет, будет постепенно увеличиваться. Соответственно, и пенсионный возраст каждый год будет повышаться на шесть месяцев, пока не составит 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.