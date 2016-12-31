Пенсионерка села Ярково Анна Фольц 31 декабря обнаружила под своими окнами ель. Соседи таким образом поздравили 86-летнюю женщину с Новым годом и загладили вину чиновника, который спилил елку у старушки.

Анна Фольц ухаживала за елкой во дворе порядка 50 лет. А 1 декабря 2016 года дерево спилили по приказу местного чиновника и установили ее на главной площади города, сообщает «Лента.ру».

При этом у бабушки никто даже разрешения не спросил. Соседи пожалели старушку и подарили ей новую елку. Анна Фольц обрадовалась подарку, который обещала установить в доме - такую ель уже никто не спилит.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что инцидент с елью произошел в Ярково 1 декабря. Чиновник, который отдал приказ спилить дерево во дворе пенсионерки, после произошедшего ушел в отставку.