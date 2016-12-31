В Москве стало в два раза меньше детей-сирот

За истекшие 6 лет число детей-сирот в Москве сократилось в два раза. Об этом 31 декабря сообщает сайт мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что к таким результатам привела новая модель профилактики сиротства.

Сергей Собянин сообщил, что с 2011 по 2016 годы количество усыновленных сирот в городе увеличилось на 48 процентов (12665 детей в 2011 году и 18734 ребенка в 2016 году). При этом сократилось вдвое число сирот, которые проживают в интернатах: с 4371 до 1919 детей.

Более 90% детей-сирот в Москве живут в семьях, и только 9% - в интернатах. Глава Москвы отмечает, что такие плоды дала новая практика профилактики сиротства, когда своевременно выявляются неблагополучные семьи, которым оказывается помощь.