В Москве орудует опасная банда лжемедиков

Москвичей просят быть осторожными. В столице орудует группа преступников. Они, а также их автомобиль замаскированы под «скорую».

Злоумышленники одеты как врачи «неотложки». Таким же образом перекрашен их автомобиль модели "Пежо Бокстер". Действуют преступники по отлаженной схеме. Они подбирают на столичных улицах бездомных и доставляют их в больницы. В медицинских учреждениях, пока врачи помогают больным, преступники уносят все, что плохо лежит. Они уже прибрали к рукам сумки, телефоны и даже медоборудование.

Стали жертвами злодеев и простые граждане. Не подозревая ничего дурного, москвичи останавливали лже-«скорую» и просили помочь. В итоге преступники не только обкрадывали своих случайных пассажиров, но и просили у них оплату услуг. Мол, пришлось отказаться от уже поступившего ранее вызова, да и срочность нынче в цене, пишет life.ru.

К счастью, бейдж одного из злоумышленников удалось отсканировать охране больницы. Он принадлежит 19-летнему жителю столицы. По Москве уже разослали ориентировки.