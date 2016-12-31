Глава кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Запись с поздравлением и пожеланиями Медведева выложена 31 декабря на сайте правительства.

Как и принято, Дмитрий Медведев пожелал гражданам России здоровья и счастья в Новом году, а также любви согласия в семьях. Премьер-министр отметил, что Новый год, не смотря на зимнюю стужу, праздник, пожалуй, - самый теплый и семейный. И поскольку в этот день основная масса россиян в кругу семьи мечтает о воплощении своих планов, Медведев пожелал, чтобы все эти желания исполнились.

Ранее «АН-онлайн» писали о новогоднем столе премьер-министра. Медведев будет встречать Новый год только с отечественными продуктами.