Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская читает стихи поэтессы Татьяны Коваль «Новогодние игрушки». Стихи ориентированы на детскую публику, но в такой праздник, как Новый год, все мы – немного дети…

Видеоролик стихотворного поздравления депутат опубликовала на своем канале в YouTube. Поклонская читает стихи, как в детстве перед Дедом Морозом: чувственно и выразительно.

На депутатской странице в Facebook тоже появилось поздравление с Новым годом, но уже в прозе. Поклонская желает всем россиянам не переносить прошлогоднюю злобу в наступающий год и сделать все для объединения общества. Депутат отдельно желает президенту РФ Владимиру Путину сил и здоровья, России – процветания, а россиянам – здоровья и благополучия.