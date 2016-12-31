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Россияне встретят Новый год 11 раз

31 декабря 2016, 14:49 [ «АН-онлайн» ]

Россияне встретят Новый год 11 раз
pixabay.com
Первый раз россияне Новый год встретят на Камчатке, там уже в 14.00 по московскому времени часы пробьют полночь. Всего в России одиннадцать часовых поясов, так что праздник мы встретим одиннадцать раз.
 
На островах Рождества (Индийский океан, Океания) уже Новый год встретили. Жители Новой Зеландии тоже уже подняли новогодние бокалы, а вскоре к ним присоединятся австралийцы.
 
Когда Санта-Клаус поздравит австралийцев, придет очередь японцев и корейцев, а затем и России. Первыми в нашей стране Новый год встретят жители Камчатки и Чукотки, затем на Сахалине, в Хабаровске и во Владивостоке. После праздник придет в Сибирь.  Экипаж МКС на орбите Земли отметит Новый год 16 раз (столько часовых полюсов пересекут космонавты) – абсолютный рекорд.
 
 

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