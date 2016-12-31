Московское метро в Новогоднюю ночь побьет рекорд

Весь общественный транспорт Москвы - подземный и наземный - будет работать круглосуточно в Новый год. Не закроется ни Московское метро, ни Московское центральное кольцо. Метро впервые отработает круглосуточно.

Москвичи и гости столицы в Новогоднюю ночь могут о транспорте не заботиться: трамваи, троллейбусы, равно как и автобусы, электрички и метро перейдут в круглосуточный режим, передает ТАСС.

Впервые за всю историю своего существования московское метро на ночь не закроется. Увеличатся лишь интервалы между поездами - до 10-15 минут.

Вдобавок, все пассажиры «подземки» смогут прослушать новогоднюю речь президента Владимира Путина: в метрополитене (на эскалаторах и в поездах) организуют аудиотрансляцию речи главы России.