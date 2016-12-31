С Новым годом уральцев поздравил Владимир Путин
31 декабря 2016, 13:57 [ «АН-Екатеринбург» ]
Президент России Владимир Путин направил в администрацию свердловского губернатора телеграмму, в которой поздравил Евгения Куйвашева и всех жителей региона с наступающим Новым годом, сообщает департамент информполитики главы области.
«Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения. Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго», — отметил глава государства.
Поздравительное коммюнике также направил и председатель правительства России Дмитрий Медведев.
«Эти замечательные зимние праздники наполнены особой атмосферой, рождают радостные чувства и светлые надежды. По традиции мы отмечаем их в семейном кругу. Желаем родным и близким людям счастья. Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем. Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях. И пусть наступающий 2017 год будет благополучным и счастливым», — сказано в послании.
Также свердловского губернатора поздравили: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель администрации Президента России Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководители федеральных органов власти и главы российских городов.