Напряженная ситуация в московских аэропортах: отменили свыше 45 рейсов

Стало известно о том, что в столичных аэропортах сохраняется напряженная ситуация. В воздушных гаванях столицы снова отменили, а также задержали вылеты самолетов. Причем речь идет о десятках рейсов.

На данный момент уже отменено около сорока шести вылетов авилайнеров. Примерно тридцать были задержаны. Пока не известно, с чем связано такое решение. Авиакомпании в настоящее время не прокомментировали отмену, а также задержку рейсов, сообщает ria.ru.

Напомним, что вчера наблюдалась похожая ситуация. Были отменены тридцать пять рейсов. Двадцать восемь были задержаны. При этом причины также не озвучивались.