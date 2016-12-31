Москвичей и гостей столицы предупредили о надвигающемся шторме

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Бразилец на Новый год расстрелял всю свою семью
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Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл второй этап гонки "Тур де Ски"
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Американские сенаторы пригрозили санкциями Путину
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В связи с нападением на бойца ММА Мирзаева возбуждено дело
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В Петербурге ребенок выпил ядовитую жидкость, пока родители готовились к застолью
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МЧС: новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий
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Президент Южной Кореи отвергла все обвинения в ее адрес
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Путин выразил соболезнование Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
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В Дагестане введен режим КТО
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С 1 января россияне смогут платить друг за друга налоги
|09:16
В Магадане в новогоднюю ночь загорелось здание Следственного комитета
|31.12 20:44
Путин и Нетаньяху обсудили палестино-израильские проблемы
|31.12 20:10
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский лайнер
|31.12 19:55
В Австралии на фестивале произошла давка, пострадало 80 человек
|31.12 19:30
Порошенко наградил сенатора Маккейна украинским автоматом
|31.12 19:05
Украинский бизнес просел: Россия перестала закупать елочные игрушки
|31.12 18:44
Американские СМИ рассказали о триумфе Путина
|31.12 17:25
Дональд Трамп поздравил с Новым годом своих врагов
|31.12 15:13
В посольстве США в Москве произошел пожар - СМИ
|31.12 14:48
Футболист «Крыльев Советов» Цаллагов перешёл в «Зенит»
|31.12 14:30
Хавбек «Краснодара» Ахмедов подписал контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ»
|31.12 14:00
Мария Захарова прокомментировала утверждения о том, что Трамп - ставленник Кремля
|31.12 13:40
В запретной зоне ЧАЭС задержали четверых спортсменов-экстремалов
|31.12 13:24
Путин распорядился выделить деньги на развитие в России соревнований по профмастерству
|31.12 12:26
В поликлинике на северо-западе Москвы произошел пожар
|31.12 12:07
Фигуристку Сотникову хотят лишить золотой олимпийской медали - СМИ
|31.12 11:36
Расстроенный Карлсен ушел с церемонии награждения ЧМ по блицу раньше времени
|31.12 11:29
На юге Москвы неизвестные расстреляли чемпиона мира Расула Мирзаева
|30.12 23:06
Трамп про решение Путина о дипломатах: я всегда знал, что он умен
|30.12 22:51
Советник Трампа раскритиковал Обаму