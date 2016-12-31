Москвичей и гостей столицы предупредили о надвигающемся шторме

Жителей и гостей столицы предупредили о возможности сильного ветра. Росгидромет сообщил, что в столице в последний день этого года объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до девяти часов вечера.

Москвичей просят быть осторожными. Рекомендуется не оставлять машины вблизи деревьев. Пешеходов просят обходить стороной рекламные щиты или дорожные знаки в том случае, если те плохо закреплены.

Ранее «АН-онлайн» уже писали о том, что в новогоднюю ночь и первые дни зимних каникул ожидается мокрый снег, а также гололедица на дорогах. Также сообщалось, что столбик термометра поднимется до двух градусов тепла. Затем, начиная с 3 января, ожидаются морозы.