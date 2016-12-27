Захарова прокомментировала реакцию Украины на трагические события в России
27 декабря 2016, 17:01 [ «АН-онлайн» ]
“Как-то дико это”, - такими словами прокомментировала пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова злорадство, с которым на Украине встречают любое трагическое событие, произошедшее с россиянами.
Дипломат отметила, что “стремление юродствовать” по таким совершенно неподходящим поводам возникает как у официальных лиц страны, так и у общественных деятелей, и это не поддается никакому объяснению. Захарова подчеркнула, что не отстают от видных деятелей и простые граждане, и сразу становятся видны и “художественные таланты”, и “острота юмора”.
По мнению Захаровой, власть на Украине держится на экстремизме и национализме, поэтому слова сочувствия в адрес России могут быть восприняты негативно. Однако дипломат добавила, что это очень опасная тенденция прежде всего для самой Украины.
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