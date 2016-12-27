Пенсионный фонд рассказал, как проиндексируют выплаты в следующем году

Пенсионный фонд рассказал, что в следующем году ожидается индексация пенсионных выплат. Причем она произойдет в прежнем порядке.

В цифрах это будет выражаться так. С февраля 2017-го года страховые пенсии поднимутся примерно на 5,8 процентов. В итоге их среднегодовой размер составит 13 657 рублей. В свою очередь, социальные возрастут на 2,6 процента. Их среднегодовая величина составит 8 803 рубля, сообщает vedomosti.ru.

А вот материнский капитал останется на прежнем уровне. В следующем году его размер составит 453 тысячи рублей. Кстати, если кто-то еще хочет получить на него право, то стоит поторопиться. Программа действует до конца 2018 года.