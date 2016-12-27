Культурная. Инновационная. Северная в конце концов. А теперь Петербург претендует на звание столицы модной: в правительстве представили амбициозные планы по вытеснению с гламурных подмостков Милана и Парижа. Чудесное превращение города на Неве в fashion-центр России начнется уже в следующем году.

Первый шаг на пути к модному Петербургу - единый центр предпринимательства, который откроется на Полюстровском проспекте в марте.

- Центр будет заточен на предпринимателей - станет для них «единым окном», - рассказал председатель Комитета по развитию предпринимательства Эльгиз Качаев. - Плюс там будет пространство, где смогут выставляться ремесленники, представители легкой промышленности, создатели радиоэлектроники. Больше всего центр пригодится стартаперам. Он займет восемь тысяч квадратных метров и станет той средой, где будут появляться «ростки».

Второй шаг - шоу-рум в центре города. Где, пока не решили, но уже известно, что выставочное пространство займет от полутора до трех тысяч «квадратов».

- Это будет а-ля бизнес-инкубатор, где молодые дизайнеры смогут выставлять и продавать свою продукцию, проводить показы, - отмечает Качаев. - Но самое главное - туда можно будет приводить туристов: мы договариваемся с Комитетом по туризму, чтобы в будущем включить шоу-рум в турмаршруты.

Хотя Петербург только собирается возглавить российскую индустрию моды, бизнес уже живо отреагировал. Нашлись инвесторы, которые готовы вложить в кампанию миллиард рублей.

Впервые проект «Санкт-Петербург - центр моды и легкой промышленности» представили широкой публике в октябре на конкурсе региональных проектов в Москве. И тогда его признали самым лучшим и амбициозным в стране.

- Легкая промышленность у нас не умерла. В этой отрасли наш город очень конкурентный, - пояснил Качаев. - И это не ирония.

Вкупе с хорошо развитым туризмом идея сделать Северную столицу центром моды, не уступающим Парижу и Милану, и вправду выглядит перспективной.

- Туристы из разных стран смогут увидеть и оценить изделия нашей модной индустрии, - объясняет Качаев. - У Петербурга есть шанс стать настоящей витриной.

Развитие Петербурга как fashion-центра не просто создаст новые рабочие места и пополнит казну налогами, но и позволит выйти российским модельерам на мировой уровень.







- В первую очередь мы должны продвигать наших мастеров за рубеж, - подчеркивает Эльгиз Качаев. - Надо помогать отечественным предпринимателям открывать свои бутики за границей.

Только цифры :

2000 - примерно только дизайнеров сейчас работают в Петербурге.

447 - средних и малых предприятия в городе выпускают одежду, обувь, аксессуары и текстиль.

50 миллиардов рублей - оборот продажи одежды в Северной столице.

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