Новосибирский мотоциклист стал первым человеком на планете, кто пролетел над Ахштырским ущельем на мотоцикле. В Сочи новосибирец прибыл на ежегодный мотопробег Дедов Морозов и завершил его рекордом.

Про новосибирца Андрея Маслова пишет портал НГС. Маслов проехал по Сочи в костюме Санта-Клауса (для мотоцикла он больше подходит, чем наряд Деда Мороза) и в сопровождении других «Морозов» и «Снегурочек» 24 декабря. Видео с парада стало только что доступно.

Мотоциклист участвовал в параде ради развлечения и по этой же причине решил совершить прыжок над ущельем. Маслов прыгал с высоты 200 метров со скоростью 120 км/ч. Прежде на такое «развлечение» не отваживался никто. Маслов смог, а потом признался, что раньше, до прыжка, боялся высоты.