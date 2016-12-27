Александр Хлопонин: Валокордин и йод должны отпускаться только по рецепту

Лекарственные препараты с содержанием спирта – валокордин, йод, зеленка и другие – должны отпускаться в аптеках только по рецепту. Это заявил журналистам 27 декабря вице-премьер России Александр Хлопонин.

Вице-премьер считает, что соответствующее решение будет принято правительством в первом квартале 2017 года, а ко второму кварталу новвые правила начнут работать, передает ТАСС.

Хлопонин считает, что в список запрещенных к свободной продаже лекарств стоит отнести все препараты «двойного назначения», то есть те, которые можно использовать в качестве суррогатного алкоголя. Дискуссия вокруг этого предложения в настоящее время еще ведется.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о последствиях отравления в Иркутске спиртосодержащими лекарствами.