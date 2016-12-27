Три четверти россиян голосуют за продажу алкоголя с 21 года

Алкоголь надо продавать молодежи только после 21 года. Так считает три четверти опрошенных (77%) специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты опроса опубликованы 27 декабря.

Социологи признаются, что больше всего сторонников повышения возрастной планки при продаже алкоголя - среди непьющих: мамы, пенсионеры и женщины пожилого возраста.

Среди респондентов в возрастной категории от 18 до 21 года, тех, кого хотят лишить законного права на приобретение алкоголя, большинство - «за» (61 процент опрошенных). Молодым мужчинам идея пришлась не по душе. «Российская газета» пишет, что законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года вскоре рассмотрят депутаты Госдумы.