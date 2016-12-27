Око за око! Лишь бы знать чьё оно…

Сразу оговорюсь: эта заметка лишена журналистской толерантности и простой человеческой учтивости. Почему?



Наверное потому, что поговорка «капля, переполнившая чашу» в наши дни получила самое передовое и актуальное звучание.



Особенно сегодня.



Кто ответит за базар?



Трагедия с нашим самолётом потрясла весь мир. Соболезнования приходят как от глав государств, так и от простых граждан. Даже фрау Меркель нашла в себе силы произнести слова скорби. Видимо, сказались вкрапления гуманизма и простого человеческого сострадания, заложенные в ней ещё во времена германского комсомола, за что лично я ей благодарен.



Но в этом хоре общей человеческой скорби нашлись (куда же без них?) негодяи, позволившие себе открыто и изощрённо на всевозможных «форумах» от души глумиться над этой трагедией.



Речь идёт об украинских сайтах, где «авторы» один циничнее другого старались (и стараются до сих пор – «АН») прокомментировать случившееся.



Хамских текстов на тему трагедии великое множество. Я приведу лишь один: «Раньше Нептуна развлекал лишь гусляр Садко, а сегодня – целый военный ансамбль…»



Я не буду комментировать этот словесный сгусток человеческой ненависти и цинизма неизвестного украинского живодёра: этот диагноз нравоучением не излечишь.



Раньше за подобное вызывали на дуэль и убивали там. Сегодня нужно обойтись без секундантов и прочих благородных прелюдий, лишь по принципу: «слово за слово, око за око»!



Сказать подобное в минуты тяжкой скорби могла лишь последняя мразь, которую и существом-то назвать нельзя. Так, вещество… И ведь таких на Украине огромное количество. Кто скажет, что это не так, пусть первым бросит в меня гранату.



Не пора ли начать жить «по понятиям»?



Не секрет, что сегодня вся Украина ненавидит Россию. Именно вся, а не какие-то её районы. При этом мне непонятна половинчатая логика многих российских либералов, которые на всевозможных «ток-шоу», «круглых столах» и т.д. никак не могут сойти с позиции «и вашим, и нашим».



Дескать, в основном, украинцы – наши братья, влюблённые в Россию, а воду мутят лишь жиреющие на «распиле» бюджета их политики… да хрен там!



Пора открыто признать, что нас ненавидят все хохлы: и стар, и млад. Даже те несколько миллионов, что сегодня подвизались в России в поисках заработков. Эти, думаю, ненавидят вдвойне, и если бы у них была возможность вместо лопаты взять в руки АКМ, они бы его использовали по назначению.



Украина давно и открыто плюёт нам в лицо. Примеров, даже локальных, полно: хотя бы надоевшие до рвотного рефлекса ток-шоу на российском TV с участием одних и тех же представителей «незалежной». Причём, абсолютно непонятно, кто они такие: политики, шоумены, грузчики с привоза или рыночные торговцы?



Почему мы, зрители, вынуждены смотреть и слушать их визги, истерики с брызгами слюны, (при этом абсолютно лишённые не только исторической правды, но и обычной логики – «АН»)? Кто позволил киевским «гостям» так по-хамски вести себя в доме хозяев? И что дают эти «базарные привозы» в наших студиях в плане какой-либо политической корректировки?



Почему никто не ставит этих незалежных «псевдополитиков» на их место жёстко и бескомпромиссно? На моей памяти лишь один раз интеллигентнейший Андрей Норкин просто выгнал какого-то уж очень средневекового украинского дикаря-«политолога» из студии. И на том, как говорится, спасибо… А остальных кто будет «ставить в стойло»?



Может, есть смысл вообще прекратить эти якобы «конструктивные» дебаты? На кой чёрт они нужны? Кто-нибудь может себе представить подобное «ток-шоу» в киевской студии, где российские приглашённые политики позволили бы себе хоть тысячную долю нынешнего не политического, а просто бытового хамства, которое сегодня нам демонстрируют «телепузики» из Киева? Да их там метелила бы ногами вся студия вкупе с Аваковым и его полицейскими. А потом и вообще упекли бы в тюрягу…



P.S.



У каждого человека своя чаша терпения. Но в любом случае находится та самая капля, которая её всё же переполняет. Лично моя переполнилась: выступление зашифрованного украинского блогера этой самой каплей и явилась. Очень хотел бы встретить его лично…



Украина хочет независимости? Да обожритесь! Если сумеете её найти: у рабов не бывает свободы! Только к этому общему национальному столу приготовьтесь принять и несколько миллионов своих голодных земляков-гастарбайтеров из России.



А это случится, когда переполнится и чаша терпения Президента. Что-то мне подсказывает, что ждать осталось недолго.





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