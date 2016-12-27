Юрий Лужков выписался из больницы

С выпиской из клиники Юрий Лужков слегка повременил, он планировал выписаться к 25 декабря, чтобы попасть на концерт Михаила Турецкого. Но здоровье дороже и бывший мэр Москвы выписался 27 декабря.

Пресс-секретарь Юрия Лужкова сообщали журналистам, что его начальник выписался из больницы, передает ТАСС.

Журналистам сообщили, что бывший мэр чувствует себя хорошо и Новогодние праздники встретит в семье, с родными и близкими.