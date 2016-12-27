Генпрокуратура даст правовую оценку высказываниям блогера и светского обозревателя Божены Рынски, размещенным в ее персональном аккаунте в Facebook сразу после катастрофы Ту-154 над Черным морем.

С запросом о проведении проверки в ведомство обратился член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, ранее это сделала помощница депутата Госдумы Мария Катасонова, написав заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Тем временем на сайте change.org возмущенные граждане собирают подписи под петицией Сергея Пушкина из Ростова-на-Дону, требующего лишить журналистку российского гражданства и выслать из страны. За радикальные меры отдали свои голоса уже более 75 тыс. человек.

Широкий общественный резонанс вызвало высказывание Рынски, где она откровенно радуется гибели съемочной группы НТВ, с которой два года назад у нее произошел скандал, перешедший в судебные разбирательства.

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", — злорадствовала Рынска в соцсети.

Комментарии возмущенных граждан последовали незамедлительно. На пост скандалистки отреагировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их "уродливыми проявлениями сумасшествия".



