В Калмыкии появился кефир для должников перед банками

В Калмыкии Федеральная служба судебных приставов пошла на необычный эксперимент, разместив на молочной продукции информацию для должников. Задумка проста: молоко покупают все и информация дойдет до каждого.

Первая партия молока и кефира со слоганом на упаковке "Узнай о своих долгах!" уже поступила в магазины республики, пишет «Российская газета».

Под слоганом идет пояснение, где можно узнать о наличии долгов и приводится ссылка на сайт ФСПП. В службе судебных приставов поясняют, что данная информация станет известна каждому, потому что молочную продукцию покупают все. Таким образом, люди смогут узнать о своих долгах, чтобы встретить Новый год без них.