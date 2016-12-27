ВЦИОМ: Россияне не любят ни Пугачеву, ни Киркорова, ни Баскова

Согласно результатам опроса, который представил статистический центр ВЦИОМ, граждане России не отдают особого предпочтения бывшим фаворитам рейтинга «лучший певец года» или «лучший актер года».

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что по данным социологов, лучшим политиком в мире россияне считают Владимира Путина, - он набрал 64 процента голосов опрошенных. С артистами (писателями, спортсменами) все не так: прежние фавориты народной любви даже пяти процентов редко набирают. Так, например, лучший актер года Данила Козловский набрал как раз 5% голосов, как и Сергей Безруков.

Лучший певец уходящего года – Филипп Киркоров, так как только ему удалось набрать 7% голосов. Все остальные звезды и того не набрали: за Аллу Пугачеву проголосовали 4% респондентов, как и за Николая Баскова. Григорий Лепс в народном рейтинге стоит на одной ступени с Пугачевой: 4% голосов.

Такая же тенденция и в рейтинге спортсменов: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева набрала 8% голосов респондентов и считается лучшей спортсменкой года, а биатлонист Антон Шипулин стал вторым, набрав лишь 5% голосов.

Еще сложнее у россиян с выбором лучшего писателя: прежний лидер Дарья Донцова набрала лишь около 3% голосов, а ее коллега по цеху Татьяна Устинова и того меньше - 2%.

А вот телешоу у россиян в почете: ток-шоу "Пусть говорят" набрало 11% голосов и стало лучшим шоу года. Лучший сериал "Мажор" набрал только 8%.

Так что россияне стали большее время уделять политике, а не детективам и телесериалам.