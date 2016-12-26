В Москве опознана первая жертва крушения Ту-154

Ранее «АН-онлайн» сообщали о прибытии в Москву борта с телами погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В СМИ появилась информация, что одна из жертв этой трагедии уже опознана в морге.

Сообщается, что родные опознали одно из тел, доставленных сегодня в столицу, передает ТАСС.

Пока нет официального подтверждения данной информации. Не раскрывается и имя жертвы. На данный момент при проведении поисковой операции было обнаружено 13 тел погибших в авиакатастрофе, все они доставлены в Москву для опознания.

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