Конец Светы

В правительстве Республики Крым разгорается коррупционный скандал. По версии издания «Московская правда», его центром стала Светлана Бородулина — министр топлива и энергетики полуострова.



По утверждению «Мосправды», местная прокуратура заподозрила гражданку Бородулину в «конфликте интересов» с собственным мужем (никакого адюльтера, к счастью) и начала по этому факту проверку. В осторожных формулировках прокурорских работников содержится большая доля лукавства, вполне, впрочем, понятного: Бородулина — министр со связями. Все дело в том, что где-то на материке муж Светланы Алексеевны возглавляет энергетическую компанию, в которой сама Бородулина раньше трудилась. Если честно, то мы никакого конфликта интересов здесь не наблюдаем, а как раз наоборот видим их полное совпадение. Если предположить, что муж Бородулиной занимается поставками в Крым мазута, газа или там других приятных для хозяйки крымской энергетики веществ/материалов, то понять семью можно — не заработать на завышенных ценах на эти вещества было бы просто глупо. Что и напрягло прокуратуру.



О решении потрясти Бородулину на предмет коррупционных связей (набирающий силу тренд) сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Динара Каюмова, а подробности проверки журналистам рассказал лично и.о. прокурора Республики Крым Андрей Фомин:



— Ее (Бородулиной — ред.) супруг возглавляет энергокомпанию, и сама Бородулина раньше тоже работала в этой же компании, — уточнил Фомин. — Остальные моменты я не буду раскрывать до окончания проверки. Министр должна была предпринять меры для устранения конфликта интересов, при котором личная заинтересованность может влиять на принятие решения в той или иной степени или на непринятие каких-либо решений. Это требование антикоррупционного законодательства.



По словам Фомина, Светлана Бородулина проинформирована о начатой в отношении нее проверке. В то же время «Российской газете» в пресс-службе министерства сообщили, что «информация об этом в ведомство не поступала». Сервер завис или курьер заблудился, короче.



К слову, личность Бородулиной покрыта тайной. Раздобыть о ней информацию в интернете практически невозможно. Даже статью из Википедии, по слухам, о себе удалила. Умная женщина. И стихов не пишет. Понимает, что любая информация в ходе следствия может быть обращена против нее.



Из скупых строк биографии, все же найденной нами в сети, выясняется, что Бородулина (не считая мелких увлечений) с января 2009-го по февраль 2010 года была заместителем гендиректора по коммерческим вопросам ФГУП "ПромЭкс". С 2011 по 2012 год — заместителем гендиректора ФГУ "Федеральный центр содействия развития промышленности". С 2012 по 2015-й работала на руководящих должностях в коммерческих организациях.



Год назад, на волне истерики, вызванной блэкаутом, 42-летний министр возглавила крымское Министерство топлива и энергетики. Кстати, сама Бородулина так впечатлилась перебоями с поставками электричества, что предложила сделать День блэкаута национальным праздником. Лучше бы делом занялась, ей богу.



Сергей Егоров, бывший министр энергетики Крыма, был отправлен в отставку в довольно резких выражениях прямо во время заседания Совмина РК. По мнению руководства, Егоров проявил мягкотелость и несправедливо распределял электроэнергию в момент, когда Украина обесточила Крым. Егоров и понять-то ничего толком не успел, а тут бац! — и отставка. Вот тут бы и проявить себя Бородулиной, которая пришла на место Егорова.



Проявила... В ночь на 4 октября этого года в Крыму случился очередной блэкаут. Без электричества остались Симферополь, Севатстополь, Ялта, Гурзуф, Керчь и Феодосия, а подача электроэнергии по районам осуществлялась «в ручном режиме». Бородулина тут же перевела стрелки на коллег с материка, мол, напряжение в сети упало из-за внезапного ограничения мощности, передаваемой по энергомосту Кубань-Крым.



Едва справились с очередным блэкаутом, как выяснилось, что зимой в Крыму может возникнуть дефицит газа в размере 200 млн м³. «Это обусловлено падением добычи "Черноморнефтегаза", —прокомментировала ситуацию Бородулина, как будто проблема возникла только вчера. Однако, по словам Светланы Алексеевны, спасет ситуацию запуск газопровода "Крым-Кубань". Еще летом Бородулина рапортовала, что строительство нитки ведется с опережением графика. Но газопровода нет, и министр, видимо, решила подстраховаться, сообщив, что дефицит, все же, возникнуть может и кто-то останется без горячей каши.



"Сейчас власти Крыма больше времени тратят на строительство в Северном Крыму специальной станции для опреснения морской воды", — таким странным пассажем закрыла министр газовый вопрос.



А вот еще одно абсурдное сообщение от Бородулиной. Накануне ОЗП 2016-2017 она бодро доложила корреспонденту «Ъ», что энергетическая система Крыма, несмотря на отсутствие паспортов готовности у 6 из 12 субъектов электроэнергетики полуострова, готова к работе в зимний период. То есть, половина ключевых энергообъектов Крыма находится в «интересном положении» — не имеет технического освидетельствования зданий, строений, сооружений и соответствующего оборудования! Чем занималась ведомство Бородулиной целый год — непонятно.



При этом злые языки в крымском минэнерго (которому по штату положено чуть больше 30 человек) утверждают, что одних «внештатных» помощников у Бородулиной (при трех официальных замах) аж 15 человек, причем, один из них — бывший сотрудник СБУ. А зарплату они получают чуть ли не из кармана главы ТЭК Крыма. То есть, какие-то неучтенные люди ходят на работу, имеют допуски к газотранспортной и энергетической системам, при этом половина объектов энергетики непроинспектировано. Странная ситуация.



Согласно декларации о доходах, Бородулина живет скромно: в 2015 году она заработала 1,24 миллиона рублей и видимо, все эти деньги раздала «помощникам». А ее муж — так просто неудачник. Он «поднял» всего 900 000 рублей. 75 000 рублей в месяц! Глава энергокомпании! Вы в это можете поверить? Да сейчас уборщицы в соответствующих «структурах» зарабатывают больше!



Впрочем, не все так плохо. По информации «Московской правды», Светлана Бородулина наладила прочные «деловые» отношения с предпринимателем Пётром Нидзельским и бывшим министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко, которые имеют долю в крымских ТЭЦ и помогают Бородулиной сводить концы с концами. А вот хозяина крымской солнечной генерации Андрея Клюева, который когда-то был начальником СНБО Украины, Светлана Алексеевна решительно нагнула, лишив его электростанции (а это — 407 МВт выработки, между прочим) «зеленого тарифа». Очевидно, «недозанес» товарищ и в результате половина СЭС в Крыму теперь просто не работает.