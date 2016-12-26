Мэр Владивостока рассказал, как в СИЗО будет готовить новогодние блюда в чайнике

Мэр Владивостока рассказал на заседании Мосгорсуда, как ему живется в заключении. По его словам, в СИЗО удается неплохо приспосабливаться к сложившимся условиям.

Игорь Пушкарев поведал, что заключенные не тратят время даром. По его словам, они много читают, а также активно занимаются спортом. Также он сообщил, что в изоляторе, как и на воле заранее готовятся к Новому году. Пушкарев рассказал, что заключенные тщательно продумывают меню и подивился, как много блюд можно приготовить с помощью обычного электрического чайника.

Помимо этого задержанный выразил надежду, что сможет поздравить народ с наступающим праздником, как делал это ранее, сообщает ria.ru.

Напомним, что Игорь Пушкарев подозревается в коммерческом подкупе, а также злоупотреблении должностными полномочиями.