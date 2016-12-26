Дело «приморских партизан»: Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор

Стали известны новые подробности так называемого дела «приморских партизан». Как стало известно, Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор, который был вынесен ранее, и направил его на пересмотр.

С апелляцией обратилась сторона обвинения. Прокуратура не согласилась с тем, что краевой суд вынес оправдательный вердикт в отношении пятерых обвиняемых. При этом двух из них вообще освободили в зале суда. Тогда слуги Фемиды вынесли приговор на основании решения суда присяжных, сообщает ТАСС.

Напомним, что фигуранты дела обвиняются в целом ряде преступлений, в том числе кражах, разбойных нападениях, убийствах стражей порядка и простых граждан.