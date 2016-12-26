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Ростуризм: россияне стали на 20% реже выезжать за рубеж

26 декабря 2016, 15:24 [ «АН-онлайн» ]

Ростуризм: россияне стали на 20% реже выезжать за рубеж
pixabay.com

Турпоток россиян за рубеж сокращается уже три года подряд. За десять месяцев 2016 года он стал меньше на 20%. Эту информацию 26 декабря озвучил на брифинге глава Российского союза туроператоров Юрий Барзыкин.

Барзыкин отметил, что тенденция снижения турпотока за рубеж наблюдается третий год подряд, несмотря на популярность направлений в Грецию, Турцию, на Кипр и в Испанию. Однако поток в Средиземноморье общее положение туристического бизнеса не спасает.

Ведущие туроператоры отмечают, что негативная тенденция снижения турпотока наблюдается на фоне стабилизации курсов основных валют (относительной, конечно) и отличных условий принимающих сторон.

Глава союза российских туроператоров считает, что если спад продолжится, то потребуется господдержка туристического бизнеса в России. 

 

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