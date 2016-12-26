Трогательная история прощания с дочерью одного из погибших при крушении Ту-154

Вдова одного из пассажиров, которые разбились при крушении Ту-154, рассказала о последних днях жизни погибшего.

Женщина вспоминает, что Дмитрий Бабовников решил устроить праздник для дочки. Он не знал, закончится ли командировка до Нового года и когда он вообще сможет обнять ребенка снова, поэтому решил порадовать девочку заранее. Мужчина поздравил дочку, переодевшись Дедом Морозом, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Рейс, который совершал самолет Ту-154, стал роковым для Дмитрия Бабовникова и остальных пассажиров. Все они погибли, когда авиалайнер рухнул в Черное море. Напомним, что сейчас на месте авиакатастрофы работают спецслужбы, которые ищут фрагменты самолета и тела погибших.