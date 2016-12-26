Стало известно, какой гонорар просит Пугачева в новогодние праздники

СМИ стали известны расценки на новогодние услуги самых популярных звезд российской эстрады. В частности речь идет о Примадонне.

Похоже, в том, что Алла Пугачева знает себе цену, сомневаться не приходится. Как сообщает dni.ru, певица готова скрасить чей-либо праздник за сумму не ниже двухсот пятидесяти тысяч евро. Это примерно шестнадцать миллионов рублей. Правда, отмечается, что звезда отрабатывает гонорар на совесть. Она может произнести тосты, поводить хоровод с детьми, ну и, конечно, исполнить свои песни, даже самые старые. Правда, работает Пугачева лишь на территории столичного региона.

Гонорар ее супруга Максима Галкина составляет около трех миллионов рублей.