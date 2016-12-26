Замглавы Минэнерго рассказал, грозит ли россиянам резкий скачок цен на бензин

Заместитель главы Минэнерго прокомментировал слухи, которые в последнее время активно обсуждаются российскими автолюбителями. Речь идет о возможном росте цен на бензин.

Кирилл Молодцов рассказал, что стоимость горючего всегда растет в январе. Но, рассматривая увеличение цены на протяжении всего года, можно понять, что она не превышает темпы инфляции, сообщает rbc.ru.

Также Молодцов опроверг слухи о резком росте цен на бензин. Он назвал их провокацией и желанием «дернуть рынок». Помимо этого замглавы ведомства отметил, что дефицита топлива не будет. Россия полностью обеспечит потребности внутреннего рынка.